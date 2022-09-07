Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Цирк, да и только»: псковичей приглашают на шоу 17-18 сентября

17 и 18 сентября в 12:00 и 16:00 на сцене Псковского театра кукол покажут спектакль «Цирк, да и только», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Театр из Санкт-Петербурга, который подготовил этот спектакль, гастролировал в Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Турции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Франции и других странах.

Один из номеров программы «Щас спою» показали в популярном шоу «МЭДЖИК ТВ», съёмки которого проходили в Париже.

Билеты на спектакль можно приобрести онлайн или в кассе театра кукол.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

«Цирк, да и только»: псковичей приглашают на шоу 17-18 сентября
07 сентября 2022

Фестиваль «Осень в Михайловском» стартовал в Псковской области
06 сентября 2022

Сотрудники садов Русского музея отмывают Петронию Приму
06 сентября 2022

Пригласительные на «Михайловский бастион» могут получить псковичи с 7 сентября
06 сентября 2022

Псковский коллектив выступит в Москве на празднике в честь Дня города
06 сентября 2022

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет набор новых участников
05 сентября 2022

Стала известна программа сентябрьского фестиваля «Осень в Михайловском»
05 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка о первом российском императоре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...