«Цирк, да и только»: псковичей приглашают на шоу 17-18 сентября

10:50, 07 сентября 2022, ПАИ

17 и 18 сентября в 12:00 и 16:00 на сцене Псковского театра кукол покажут спектакль «Цирк, да и только», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Театр из Санкт-Петербурга, который подготовил этот спектакль, гастролировал в Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Турции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Франции и других странах.

Один из номеров программы «Щас спою» показали в популярном шоу «МЭДЖИК ТВ», съёмки которого проходили в Париже.

Билеты на спектакль можно приобрести онлайн или в кассе театра кукол.