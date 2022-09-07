Ярмарка «Осень-2022» пройдёт в Дедовичском районе 24 сентября

11:46, 07 сентября 2022, ПАИ

Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2022» пройдёт в Дедовичском районе 24 сентября, сообщается на официальном сайте администрации района.

Ярмарка будет организована на улице Энергетиков, открытие запланировано на девять часов утра.

На ярмарку приглашают сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, представителей предприятий перерабатывающей промышленности, предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств, а также жителей и гостей района.

Заявку можно подать до 22 сентября в администрацию Дедовичского района по телефонам (81136) 9-39-58, 9-31-54. Также письмо можно направить на электронную почту selhoz@dedovichi.reg60.ru.