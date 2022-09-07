Автодорогой меньше: на Завеличье планируют создать пешеходную зону

12:14, 07 сентября 2022, ПАИ

Проектно-сметную документацию для реконструкции Красноармейской и Ольгинской набережных реки Великой от улицы Юбилейной до улицы Розы Люксембург разработают в Пскове. Начальная цена контракта – 19 432 773 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как следует из документов, при реконструкции набережной предполагается создание сквозной пешеходной зоны от улицы Розы Люксембург до улицы Юбилейной с организацией пешеходного и велосипедного движения (ширину и конструкцию основной пешеходной трассы планируется выполнить с учётом возможности проезда автомобилей жителей домов на набережной, спецслужб и коммунальной техники) и с размещением велопаркинга. Таким образом, в случае реализации техзадания этот участок дороги станет недоступным для движения транспорта.

Отмечается, что при разработке эскизного проекта и проектной документации необходимо рассмотреть следующие пожелания: благоустройство всей проектируемой территории, включая устройство спортивных площадок (воркаут), детских и волейбольных площадок, тротуаров и велодорожек, организацию зон отдыха, раздевалок, туалетов, устройство освещения всей территории, системы видеонаблюдения, стоянок для авто- и велотранспорта, проведение озеленения, установку скаемеек и урн, малых архитектурных форм, малоформатных щитов, информационных и специальных указателей.

При поперечном зонировании набережной проектировщику предстоит рассмотреть возможность устройства зоны для активного движения велосипедистов и роллеров в верхней части, для транзита пешеходов в средней части и зоны спокойного отдыха в нижней части у воды. Зоны могут делиться между собой буферными полосами с помощью озеленения и установки малых архитектурных форм.

Также предполагается рассмотреть возможность устройства новых автомобильных стоянок и реконструкцию существующих для обслуживания набережной, благоустройство территорий с выходом к береговой линии реки Великой с организацией площадок для мест сезонной торговли, отдыха, спортивных и игровых площадок, организации пляжей и понтонных пирсов в зонах отдыха.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 сентября. Срок окончания проектных работ – 31 августа 2023 года.