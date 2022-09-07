Асфальт на Ольгинском мосту в Пскове заменят в этом году

11:51, 07 сентября 2022, ПАИ

Дорожное покрытие на Ольгинском мосту в Пскове планируют отремонтировать в этом году, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Сооружение требует капитального ремонта, сейчас идёт проектирование этих работ. Но проезжая часть сильно изношена. И для безопасности дорожного движения необходим ремонт мостового полотна», — отметил Борис Елкин.

По его словам, для этого в Пскове впервые будет использован литой асфальтобетон. «Этот материал в Псковской области применялся лишь на одном объекте — на мосту через реку Великую в Острове, который расположен на федеральной трассе», — отметил Борис Елкин.

Литой асфальтобетон намного прочнее обычного: он позволяет заполнить все пустоты и микротрещины. Использовать его будут не только как нижний слой покрытия, но и как защитный слой гидроизоляции. Такой же материал будет уложен на Троицком мосту, который сейчас находится на реконструкции, добавил Борис Елкин.