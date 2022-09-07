Контрабанду валюты пресекли на российско-латвийской границе псковские таможенники

12:37, 07 сентября 2022, ПАИ

Контрабанду валюты пресекли на российско-латвийской границе псковские таможенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Украины пешком пересекал границу через МАПП «Убылинка», следуя из Российской Федерации в Латвию. На вопрос инспектора о перемещении товаров и наличии денежных средств, подлежащих декларированию, он ответил отрицательно. Таможенному контролю мужчина предъявил только рюкзак, в котором находились личные вещи, не подлежащие декларированию. А поясную сумку гражданин Украины предъявил сотруднику таможни только после настоятельного обращения к нему. В ней в двух конвертах находились незадекларированные наличные денежные средства в размере 21 200 долларов США и 20 000 евро.

Общая сумма наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза не должна превышать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. За вычетом суммы, разрешённой законом к вывозу, иностранец пытался перевезти 31 126 долларов США, или 1 870 407 рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешённой к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершённое в крупном размере). Ведётся расследование.

«По фактам незаконного перемещения физическими лицами наличных денежных средств Псковской таможней с марта по август этого года возбуждено три уголовных дела и шесть дел об административных правонарушениях. Сумма незаконно перемещаемых денежных средств за этот период времени составила по уголовным делам 93 299 долларов США и 20 000 евро, по административным делам — 38 815 долларов США, 1 618 евро, 2 181 украинскую гривну, 1 фунт стерлингов», — рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.