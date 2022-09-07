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Общество

Для россиян начнут возить товары IKEA из Турции

Платформа CDEK.Shopping предложила россиянам заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции. Об этом говорится в сообщении компании.​

На данный момент на сайте представлено около 500 товарных знаков IKEA — текстиль для дома, посуда и малогабаритная мебель. В будущем компания планирует доставлять из-за рубежа детскую мебель, игрушки, товары для хранения и крупногабаритную мебель.

По данным платформы, товары из IKEA входят в топ-3 поисковых запросов на CDEK.Shopping, отмечает издание «RB.RU».

«Сейчас площадка прорабатывает логистические решения, которые позволят доставлять в Россию крупногабаритные товары, например диваны. Пока при доставке существует ограничение по габаритам: длина упаковки не должна превышать 170 см по одной стороне», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что оплатить заказы IKEA из-за рубежа можно российской банковской картой. Цены на сайте указаны с учётом доставки, её срок составит от 30 дней.

Напомним, что CDEK.Shopping — это платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Сервис запустили в мае 2022 года, а в августе база данных пользователей оказалась в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в конце августа IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет.

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