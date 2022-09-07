Росгвардейцы позаботятся о безопасности участвующих в выборах псковичей
Сотрудники Росгвардии приняли участие в работе комиссий по обследованию мест голосования и хранения избирательной документации для обеспечения безопасности граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В период подготовки и проведения голосования также будут задействованы сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области.
Для оперативного реагирования на возможные правонарушения маршруты патрулирования будут приближены к избирательным участкам.
Сотрудники ОМОН «Кром» в составе инженерно-досмотровой группы уже обследовали помещения для голосования, а также прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>