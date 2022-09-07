Михаил Ведерников пообщался с участниками форума «Ладога»

13:51, 07 сентября 2022, ПАИ

14-й Межрегиональный молодёжный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит в Ленинградской области с 5 по 11 сентября. От Псковской области в мероприятии принимает участие делегация в составе 18 человек — школьники и студенты, отличившиеся в образовательных, научных и культурных проектах, а также общественной деятельности. 7 сентября их поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная тема форума в этом году — патриотическое воспитание молодёжи, которая, по словам главы региона, сегодня особенно актуальна и значима.

«Нужно чётко понимать, что патриотизм связан со знанием истории. Вы видите, сколько сейчас попыток фальсифицировать историю, особенно когда речь идет о Великой Отечественной войне. Это делается для того, чтобы обесценить эту трагедию и одновременно принизить, а потом и вовсе стереть роль советского народа в победе и освобождении Европы от нацизма», — отметил губернатор в своём выступлении.

Он также обратил внимание, что тема патриотизма очень тонкая. «Это внутренняя готовность отдать себя во благо своей страны своим трудом, своим творчеством, заботой о людях», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников вспомнил слова русского историка Ключевского о том, что история — не учительница, а надзирательница, которая строго спрашивает за невыученные уроки: «То, что сейчас происходит на Украине, — яркое подтверждение этого тезиса».

В рамках форума представители Псковской области задействованы на всех восьми образовательных площадках. В ходе общения с губернатором ребята смогли презентовать свои проекты. Так, студент 4-го курса Псковского государственного университета Александр Косаржевский рассказал, что принимает участие в образовательной программе «Школа сохранения исторической памяти «Без срока давности», где группа работает над развитием критического мышления и разработкой концепции мотивационного выступления по исторической теме.

Комментируя выступление студента, Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область — один из пилотных субъектов Российской Федерации, где проект «Без срока давности» раскрылся максимально широко. Глава региона подчеркнул серьёзность выбранного студентом направления работы, поскольку важно, по его мнению, не просто сохранять информацию о том, что происходило во время оккупации, но и правильно, доходчиво доносить её до молодёжи. «Если мы это оформим в виде сборника архивных материалов, то им заинтересуются единицы. Если это будет интересная подача, ориентированная именно на ту целевую аудиторию, к которой мы обращаемся, тогда есть шанс как можно больше людей познакомить с этим трудом», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках прямого включения представители молодёжи региона подробно рассказали и о других проектах, в которых задействованы на форуме. Они касаются наследия Петра Первого, кибербезопасности и создания медиаконтента, развития формата киноуроков в системе образования и научного движения среди молодёжи.

Глава региона прокомментировал каждое выступление и дал подробные ответы на все вопросы ребят. Он отметил, что все озвученные сегодня предложения будут учтены в работе правительства Псковской области и при реализации новых проектов по линии региональной молодёжной политики.

В завершение общения Михаил Ведерников поблагодарил ребят за активность и гарантировал поддержку перспективных идей со стороны правительства региона.