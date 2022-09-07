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Общество

Отопительный сезон начался в Псковской области

Отопительный сезон начался сегодня, 7 сентября, в Дедовичском районе, сообщил глава района Геннадий Афанасьев. Это первый муниципалитет в Псковской области, который принял решение о включении отопления.

«В связи с наступлением холодного периода с сегодняшнего дня организована подача тепла в социальные объекты, жилищный фонд и другие учреждения и организации. По согласованию с управляющими компаниями граждане могут ограничить либо прекратить подачу тепла в жилые дома», — отметил Геннадий Афанасьев.

Он подчеркнул, что при наступлении благоприятных погодных условий и наличии соответствующих пожеланий у граждан подача тепла может быть прекращена.

На объектах социальной инфраструктуры Пушкиногорского района отопительный сезон начнётся уже завтра. В Пскове – ориентировочно 19 сентября. Однако дата подключения тепла может быть скорректирована в зависимости от погодных условий. 

Как объяснил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, отопительный сезон должен начинаться не позже 15 октября или в том случае, если температура меньше +8 градусов держится не менее пяти дней. По данным на 1 сентября, готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону составляет 87 %. 

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