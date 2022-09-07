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Большой антинаркотический диктант пройдет с 8 по 15 сентября в Псковской области

С 8 по 15 сентября в Псковской области пройдёт интернет-акция «Большой антинаркотический диктант (диктант на тему, о которой лучше не знать)». Большой антинаркотический диктант проводится на территории Псковской области впервые, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Участники диктанта смогут проверить уже имеющиеся у них знания об опасностях наркомании и получить новые, которые помогут избежать вовлечения в незаконный оборот наркотиков.

Диктант состоит из 18 вопросов, разделенных на три тематических блока:

Первый блок «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ» имеет подзаголовок «Разберись, где правда о наркотиках и наркомании, а где тебя пытаются обмануть, чтобы заставить тратить свою жизнь, здоровье и деньги на пользу наркоторговцам».

Данный раздел включает в себя вопросы, при ответе на которые участник сможет получить достоверную информацию о наркотиках, преодолеть встречающиеся в молодежной среде заблуждения и сформировать свое отношение к проблеме наркомании.

Второй блок вопросов «РЕШАЙ САМ» (Попробуй себя в роли сотрудника полиции, реши предложенную задачу и разберись, нарушил человек закон или нет) имеет целью повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей, которая поможет не оказаться в ситуации, связанной с нарушением закона.

Данный раздел включает в себя описание 6 жизненных ситуаций, так или иначе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Участнику предлагается оценить действия героев задачи и понять, подлежат ли они за совершенные ими действия юридической ответственности.
Третий блок «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (Теперь ты знаешь правду о наркотиках. Как ты поступишь?) предлагает участнику вопросы, отвечая на которые он имеет возможность скорректировать свое личное отношение к наркомании, основываясь на суждениях, сформированных при ответе на вопросы первых двух блоков.

Каждый участник после завершения ответов на вопросы имеет возможность ознакомиться с правильными ответами, проанализировать допущенные ошибки и при желании повторить прохождение диктанта.

Форма изложения информации в диктанте преимущественно ориентирована на несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Вместе с тем участие в диктанте может стать основой для разговора родителей с ребенком о вреде наркотиков.

Ссылка на прохождение «Большого антинаркотического диктанта» в интернете будет доступна с 8 сентября.

 

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