Золотую медаль завоевала псковичка на Кубке России по стрельбе из лука

14:24, 07 сентября 2022, ПАИ

Золотым призёром Кубка России по стрельбе из лука стала третьекурсница филиала Псковского государственного университета в городе Великие Луки Анастасия Баранова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Спортсменка выполнила норматив спортивного звания «Мастер спорта России» на Кубке России по стрельбе из лука. Мероприятие прошло с 14 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

По результатам соревнования студентка ПсковГУ выполнила норматив на мастера спорта, а также обошла своих соперников, завоевав главную награду Кубка – золотую медаль.

«Гордимся Анастасией и поздравляем с таким высоким результатом! Ждём присвоения звания и желаем дальнейших успехов во всех начинаниях!» - сообщается в официальной группе филиала ПсковГУ в соцсети «ВКонтакте».