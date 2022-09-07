С получением лекарств или денег должны определиться федеральные льготники в Псковской области

14:18, 07 сентября 2022, ПАИ

До 1 октября федеральные льготники должны сделать выбор: получать медикаменты или выбрать монетизацию льгот, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.

«Вернуться в льготу можно будет только один раз в год. Кроме того, нужно помнить о возможном заболевании ковидом. На сегодняшний день один рецепт для федерального льготника стоит в районе 3 тысяч рублей, а при монетизации положена всего тысяча. При этом рецептов, как правило, выписывают по 3-5 ежемесячно», - отметила Кузьмина.