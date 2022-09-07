С получением лекарств или денег должны определиться федеральные льготники в Псковской области
До 1 октября федеральные льготники должны сделать выбор: получать медикаменты или выбрать монетизацию льгот, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.
«Вернуться в льготу можно будет только один раз в год. Кроме того, нужно помнить о возможном заболевании ковидом. На сегодняшний день один рецепт для федерального льготника стоит в районе 3 тысяч рублей, а при монетизации положена всего тысяча. При этом рецептов, как правило, выписывают по 3-5 ежемесячно», - отметила Кузьмина.
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