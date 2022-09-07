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Общество

Самую востребованную вакцину от коронавируса назвала эксперт

Какие вакцины от коронавируса пользуются популярностью у псковичей, рассказала директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Самой востребованной она назвала отечественную вакцину «Спутник». По словам специалиста, последние партии вакцины адаптированы к новому штамму вируса.

Также Татьяна Кузьмина добавила, что вакцина «КовиВак» менее предпочтительна для аллергиков, по последним данным, модернизированный «Спутник» подходит им больше.

Эксперт также сообщила о достаточном запасе вакцины от коронавируса в регионе.

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