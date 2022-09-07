До +17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 сентября

14:50, 07 сентября 2022, ПАИ

До +17 градусов может потеплеть в Псковской области 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В этот день на территории региона ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днём воздух может прогреться до +12...17 градусов.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается выше нормы.