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У псковского фестиваля «Книжная яблоня» появился сайт

У псковского Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» появился сайт. Теперь по адресу можно познакомиться с хедлайнерами предстоящего книжного форума, его программой, а также организаторами, партнёрами и участниками, сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке Пскова.

В конце сентября Централизованная библиотечная система Пскова вместе с Союзом детских и юношеских писателей, а также в партнёрстве с издательским и книготорговым холдингом «Славянское государство», при поддержке управления культуры администрации Пскова и Союза городов Центра и Северо-Запада России проведёт в Пскове пятый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».

В связи с этим псковские библиотекари проводят конкурс «Читаем стихи современных поэтов», который завершится 15 сентября.

Для участия в этом конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет. Им необходимо выучить стихотворение современного российского автора и записать на видео свою версию чтения этого произведения вслух.

Заявки принимаются по e-mail: viktorina@bibliopskov.ru с пометкой «Конкурс-фестиваль».

В состав жюри входят современные российские поэты, члены Союза детских и юношеских писателей – Оксана Рахманова, Юлия Логвиненко и Елена Бурак.

Итоги конкурса подведут на фестивале «Книжная яблоня» в двух возрастных категориях. Все участники состязания получат грамоты, а победители – именные сертификаты и книги современных писателей в качестве призов.

 

 

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