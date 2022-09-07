Советник президента по культуре приветствовал участников фестиваля в «Михайловском»

15:06, 07 сентября 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XVI Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Гостем библиотечного форума стал советник президента по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой. Приветствуя участников фестиваля, он сказал: «Невозможно заставить полюбить чтение, даже слово «продвижение» мне кажется немножко официальным, немножко таким, что ли, «загруженным». Можно увлечь, распахнуть душу, сделать богаче — ведь книга делает человека по-настоящему богатым. И ваш труд очень важен, поверьте. Старайтесь, чтобы вокруг вас собирались всё новые и новые молодые души, которые любят книгу и чтение. Тогда жизнь будет прожита не зря. Спасибо вам!».

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич также обратился к участникам «Осени в Михайловском» со словами благодарности за их работу: «Я не представляю свою жизнь без книг и библиотеки». Гостям Святогорья, уже успевшим побывать на первых экскурсиях и прогулках по музею, Георгий Николаевич пожелал сохранить настроение, родившееся у них на заповедных тропах, и увезти его с собой: «Чем больше его увозят, тем больше его становится, и тем чаще оно тянет вас сюда, назад, к Пушкину, и тем чаще вам хочется поделиться с миром радостью творчества…»

Георгий Василевич также вручил первую медаль премии Валентина Курбатова, первые экземпляры которой увидели свет благодаря финансовой поддержке музея. Её обладателем стала Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова.