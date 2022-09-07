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Общество

На краеведческий квест с пикником приглашают молодёжь Пскова

14 сентября Псковский городской молодёжный центр проведет вторую часть квест-игры «Тайны, легенды и предания Пскова», которая входит в проект по интеллектуальному городскому ориентированию «Лики города». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Старт мероприятия назначен на 17:00 у палат Подзноева. После завершения квеста состоится мини-пикник у Гремячей башни, где организаторы мероприятия угостят всех участников пиццей и безалкогольным глинтвейном.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы духовно-нравственного направления следующую информацию: Ф.И.О., возраст и сколько человек в команде (от 1 до 5 человек). Возрастное ограничение от 14 до 35 лет.

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