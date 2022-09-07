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Происшествия

Три гражданина Украины попытались незаконно пересечь границу в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан.

В Себежском районе у российско-латвийской границы, местный житель заметил подозрительный автомобиль с иностранным регистрационным номером, следовавший в сторону сопредельного государства. Мужчина проинформировал об этом пограничников. Благодаря его помощи оперативно удалось задержать трех граждан Украины, планировавших незаконно пересечь государственную границу России.

Решением Себежского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворению с территории России. Сейчас нарушители находятся в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства подлежащих административному выдворению УМВД России по Псковской области.

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