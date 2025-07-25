Более миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

12:13, 25 июля 2025, ПАИ

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Дновского района из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, жителям звонили неизвестные и представлялись юристами, банковскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом необходимости перевода денег на «безопасные счета» и замены медицинской карты они обманным путём завладели сбережениями граждан.

Пострадавшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В то же время не все граждане стали жертвами уловок мошенников. Так, злоумышленникам не удалось завладеть крупными денежными средствами двух пенсионерок из Пскова и Великолукского района.