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Происшествия

Более миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Дновского района из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Согласно версии следствия, жителям звонили неизвестные и представлялись юристами, банковскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом необходимости перевода денег на «безопасные счета» и замены медицинской карты они обманным путём завладели сбережениями граждан.

Пострадавшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В то же время не все граждане стали жертвами уловок мошенников. Так, злоумышленникам не удалось завладеть крупными денежными средствами двух пенсионерок из Пскова и Великолукского района.

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