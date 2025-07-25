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Происшествия

Два мотоцикла столкнулись в Усвятском районе

Два мотоцикла столкнулись в деревне Глазуново Усвятского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два мотоциклиста столкнулись в Усвятском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два мотоциклиста столкнулись в Усвятском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два мотоциклиста столкнулись в Усвятском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два мотоциклиста столкнулись в Усвятском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два мотоциклиста столкнулись в Усвятском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Следовавшие в одном направлении мотоциклисты, один из которых перевозил пассажирку, столкнулись, когда первый водитель резко затормозил.

Одного из участников ДТП с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние водителя и пассажирки удовлетворительное. Всем участникам аварии по 18 лет.

На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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