Два мотоцикла столкнулись в Усвятском районе

11:19, 25 июля 2025, ПАИ

Два мотоцикла столкнулись в деревне Глазуново Усвятского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Следовавшие в одном направлении мотоциклисты, один из которых перевозил пассажирку, столкнулись, когда первый водитель резко затормозил.

Одного из участников ДТП с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние водителя и пассажирки удовлетворительное. Всем участникам аварии по 18 лет.

На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.