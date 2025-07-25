Два мотоцикла столкнулись в Усвятском районе
Два мотоцикла столкнулись в деревне Глазуново Усвятского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Следовавшие в одном направлении мотоциклисты, один из которых перевозил пассажирку, столкнулись, когда первый водитель резко затормозил.
Одного из участников ДТП с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние водителя и пассажирки удовлетворительное. Всем участникам аварии по 18 лет.
На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.