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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области 24 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

Так, неэксплуатируемое строение размером 9х12 метров на проспекте Володарского в Порхове выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС спасли от огня два жилых дома.

Кроме того, жилой дом размером 8х10 метров сгорел на улице Старой в деревне Литово в Новоржевском муниципальном округе. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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