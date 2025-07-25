Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:30, 25 июля 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 24 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, неэксплуатируемое строение размером 9х12 метров на проспекте Володарского в Порхове выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС спасли от огня два жилых дома.

Кроме того, жилой дом размером 8х10 метров сгорел на улице Старой в деревне Литово в Новоржевском муниципальном округе. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.