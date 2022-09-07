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Общество

Не превращать школу №16 в заложника ремонта призвал Алексей Севастьянов



За неделю в псковской школе №16 мало что изменилось: фасад, крыша, спортзал – все ремонтные работы по-прежнему далеки от завершения, добавилось лишь два-три рабочих. В очередной планёрке на объекте принял участие депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Ну что, коллеги, давайте посмотрим новый график», – обратился депутат к подрядчику и заказчику, напомнив об обещании актуализировать сроки выполнения ремонтных работ с учётом отставания. Оказалось, такого графика всё ещё нет.

«Подрядчик новый график не предоставил. Уверяет, что справится в рамках действующего контракта, но мы сомневаемся», – обозначил ситуацию заместитель директора МКУ города Пскова «Стройтехнадзор» Виталий Сухинский. Гендиректор строительной организации «Дан-Строй» Магомедрасул Магомедов подтвердил намерение исполнить контракт до 31 октября.

«За качество сделанной работы вам уже сейчас приходится краснеть», – указал подрядчику на многочисленные дефекты Алексей Севастьянов. Руководитель «Дан-Строй» признал обоснованность замечаний и пообещал их устранить.  

На вопросы, касающиеся соблюдения технологии ремонта, поставок недостающих материалов, корректировки сметы и оплаты актов выполненных работ, согласованных заказчиком и подрядчиком, ответов так и не прозвучало. «А вы общаетесь между собой? – поинтересовался Алексей Севастьянов. – У меня такое впечатление, будто я с двоечниками разговариваю, а сам, как злой учитель».

Представитель «Стройтехнадзора» пояснил, что для решения спорных вопросов стороны «регулярно пишут друг другу письма».

«Эти ваши переписки – просто несерьёзно», – возмутился Алексей Севастьянов и призвал участников процесса, наконец, по-деловому прийти к совместным договорённостям. «Я готов разделить ответственность с вами и всячески помогать, если вы не можете договориться, но не надо делать заложником этой ситуации школу», – констатировал депутат.

Следующий совместный выезд на стройплощадку состоится 22 сентября.

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