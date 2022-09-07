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Ситуацию со сломанными креслами на стадионе «Локомотив» прокомментировал Андрей Аленичев

Ситуацию с десятками сломанных кресел на трибуне стадиона «Локомотив» в Пскове прокомментировал Псковскому агентству информации директор спортивной школы по футболу «Стрела» Андрей Аленичев.

«Это не акт вандализма, а просто игровой процесс», – подчеркнул Андрей Аленичев. По его словам, часто во время тренировок и соревнований ворота ставят напротив трибуны, и когда ребята бьют по мячу, то иногда попадают в кресла, и они ломаются.

  • Сломанные стулья на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сломанные стулья на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сломанные стулья на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сломанные стулья на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сломанные стулья на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ

Андрей Аленичев отметил, что сломанные кресла периодически меняют на новые. «В прошлом году мы закупили 300 кресел. В этом году ещё планируем 200 кресел приобрести», – уточнил он.

Директор спортивной школы также объяснил, почему собранные сломанные кресла до сих пор не утилизировали. По его словам, это особый вид отходов, которые нельзя просто так взять и выкинуть. Необходимо набрать определённое количество сломанных кресел, пригласить специальную компанию, которая их увезёт и утилизирует.

  • Тренировка на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Тренировка на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Тренировка на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Тренировка на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Тренировка на стадионе «Локомотив» в Пскове
    Фото: ПАИ

Андрей Аленичев также отметил, что с 1 января 2023 года стадион «Локомотив» будет присоединён к «Машиностроителю». «На данный момент «Локомотив» находится в оперативном управлении «Стрелы», – отметил он и добавил, что со следующего года на стадионе начнут выполнять работы по капремонту трибуны и полной замене забора по периметру стадиона.

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