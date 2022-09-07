У жвачек Orbit и Eclipse нет ингредиентов для производства почти 80% линейки вкусов

15:46, 07 сентября 2022, ПАИ

У компании-производителя жевательных резинок Orbit и Eclipse больше нет ингредиентов для изготовления почти 80% линейки вкусов, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее для российских заводов фирмы Wrigley (дочка Mars inc.) выпускалось по 15–16 вкусов Orbit (с дополнительными 21–22) ежедневно. Но санкции и сложная логистика с попытками ввоза ингредиентов через Турцию и Китай привели к тому, что завод на неопределённый срок оставляет только четыре вкуса: банан-клубнику, бабл-гам, нежную мяту и классику. У Eclipse остаётся только ягодный вкус.

При этом шоколад Twix, Snickers, Mars и конфеты M&M's на рынке остаются.