Псковская ГРЭС перешла в режим периодического протапливания

16:31, 07 сентября 2022, ПАИ

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» приступила к периодической подаче тепловой энергии 7 сентября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Режим периодического протапливания предусматривает возможность подключения потребителей к централизованной системе отопления в период резкого похолодания. При нормализации погодных условий теплоснабжение будет ограничено.

Условием для начала отопительного сезона и регулярной подачи тепловой энергии является сохранение среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов в течение пяти дней.