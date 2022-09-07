Научить детей получать «гормон радости» без алкоголя посоветовали псковичам

16:54, 07 сентября 2022, ПАИ

Существует три вида профилактики алкоголизма среди подростков. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук.

Первичная профилактика предусмотрена в случае, если ребёнок ни разу не употреблял алкоголь. Вторичная, если он уже пробовал спиртное. Третичная подразумевает больничную реабилитацию.

Эксперт отметила, что со временем произошло много изменений, в том числе и в диагностике. Однако, как отметила Ирина Гайдук, многое зависит от самого человека. «Нужен внутренний критик, но он не всегда включается», - сказала она.

По её словам, самое главное – это воспитание. «Если родители не научат детей получать «гормон радости» без алкоголя, дети с возрастом начнут его употреблять. Тогда очень сложно проводить какую-либо профилактику, потому что человек не знает, как по-другому получить эту радость».