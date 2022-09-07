Чемпион мира Андрей «Белая Акула» Семёнов привёз в Псков гуманитарную помощь
Советник губернатора Санкт-Петербурга и боец UFC Андрей Семёнов, известный как «Белая Акула», привёз гуманитарную помощь и вручил памятные подарки бойцам СВО, сообщает организатор фестиваля «Хельга», офицер запаса Василий Мизгирёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, Андрей Семёнов и Василий Мизгирёв возложили цветы к месту захоронения погибших воинов.
«Всем мирного неба, а парням – участникам СВО вернуться живыми и здоровыми!» – написал Василий Мизгирёв.
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