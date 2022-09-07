Эстония побила европейский рекорд по инфляции

16:20, 07 сентября 2022, ПАИ

Эстония побила европейский рекорд по инфляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент статистики страны.

По экспресс-данным Евростата на 31 августа, цены в Эстонии в августе нынешнего года выросли по сравнению с августом прошлого года на 25,2 %, что стало наивысшим показателем в Евросоюзе (9,1 % по ЕС). У следующей за Эстонией Литвы этот показатель составил 21,1 %, у Латвии – 20,8 %.

Так, индекс потребительских цен в Эстонии в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3 %, а по сравнению с августом прошлого года – на 24,8 %.

Товары в Эстонии подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3 %, услуги – на 37,6 %.

Из продуктов питания в сравнении с августом прошлого года более всего в Эстонии подорожал сахар (81,2 %). Мука и крупы стали дороже на 75,2 %, специи – на 57,6 %, яйца – на 50,9 %.

Электричество для жилья в Эстонии стало дороже на 205,9 %, отопление – на 61,7 %, газ – на 244,2 %, твёрдое топливо – на 100 %. Бензин подорожал на 30,5 %, дизельное топливо – на 46,9 %.