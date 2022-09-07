В России до конца года могут запретить продажу животных в зоомагазинах

16:58, 07 сентября 2022, ПАИ

Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат заявил, что продажа животных в зоомагазинах может стать нелегальной до конца года. «Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он (законопроект) будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными. Нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи. Люди часто там покупают тяжелобольных животных-инвалидов, в том числе больных заболеваниями, которые опасны для человека. В итоге опасности подвергаются и животные, и граждане», - сказал он.

Бурматов добавил, что к местам продажи животных будут установлены требования. А «дикая» торговля животными, которая наблюдается сейчас, станет вне закона.