Здание для размещения автостанции и МФЦ построят в Усвятском районе

17:31, 07 сентября 2022, ПАИ

Состоялось первое рабочее совещание по строительству административного здания для размещения автостанции и МФЦ в Усвятском районе. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В совещании приняли участие специалисты управления капитального строительства Псковской области, администрации района и подрядной организации, осуществляющей строительство объекта.

«Ранее подрядчику была передана строительная площадка, утверждён график выполнения работ», - отмечается в сообщении. В настоящее время выполнен заказ на блочно-модульную конструкцию.