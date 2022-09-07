Куда жаловаться на управляющую компанию, рассказала псковичам Александра Чепелова

16:30, 07 сентября 2022, ПАИ

Куда жаловаться на управляющую компанию, рассказала псковичам начальник управления государственного жилищного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Александра Чепелова.

В случае бездействия управляющей компании граждане могут обратиться в комитет, который представляет Александра. «Но сначала лучше собрать информацию о работе «управляйки», ее ответы, дату вашего обращения в журнале заявок УК. А затем уже обращение можно отправить нам по почте или принести лично, также можно написать в интернет-приемную правительства Псковской области или в приемную ГИС ЖКХ. Это позволит привлечь управляющую компанию к административной ответственности или выдать предписание на устранение каких-либо замечаний. Через ГИС ЖКХ можно отправить запрос и в адрес управляющей компании. Если там его проигнорируют, жалоба автоматически будет направлена нам», - пояснила Александра Чепелова.

В письме необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, а также точный обратный адрес, номер телефона, адрес электронной почты.

Обращение в комитет с жалобами в соцсетях не является официальным, уточнила Александра Чепелова, поэтому возможность административного реагирования на бездействие «управляйки» у комитета в этом случае отсутствует.

Срок рассмотрения обращения - 30 дней, срочные жалобы рассматриваются в первую очередь.