Восемь псковичей утонули в этом купальном сезоне

16:46, 07 сентября 2022, ПАИ

Восемь псковичей утонули за прошедший купальный сезон, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Псковской области Виктор Питолин. В прошлом году утонули сразу 27 псковичей.

«Все несчастные случаи произошли вне пляжей. Поэтому я бы попросил псковичей купаться только в разрешенных местах. Сейчас их в регионе 22», - уточнил Виктор Питолин.

Он также добавил, что рыбаки, которые собираются выйти на лодке в акваторию какой-либо реки или озера, должны оставлять свои координаты близким, чтобы те смогли им помочь в случае необходимости. «В начале сентября уже произошло трагическое событие, когда в Невельском районе на озере Малый Иван утонул рыбак. Надо обязательно смотреть прогноз погоды. На крупных водоёмах она часто меняется, и сильный ветер запросто может опрокинуть лодку. Ну и, конечно, не стоит забывать телефон 112», - добавил Виктор Питолин.