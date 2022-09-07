Ещё 250 человек заразились COVID-19 в Псковской области
117 442 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 250 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Выздоровели 113 193 пациента (за сутки – 147), умерло 1 898 инфицированных COVID-19 человек.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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