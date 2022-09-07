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Общество

Законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри» внесён в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о запрете распространения идей «чайлдфри» среди несовершеннолетних. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Авторы законопроекта предлагают отнести к перечню информации, «причиняющей вред здоровью и развитию детей», не только информацию об однополых отношениях, но и «добровольный отказ от рождения детей и бездетности».

Авторы документа отмечают, что сторонники «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идёт вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ, уточняет РБК.

В случае принятия законопроекта будет запрещена пропаганда бездетности среди детей. 

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