Tele2 приглашает псковичей в первый в области цифровой салон

16:54, 07 сентября 2022, ПАИ

Компания Tele2 приглашает в первый в регионе цифровой салон, стирающий границы между человеком и цифровым будущим.

Поход в салон Tele2 в Пскове теперь выходит за грани обыденности. Скучные баннеры и устаревшие ценники ушли в прошлое, наступило время экологии и цифрового комфорта. Оператор мобильной связи открыл первый в регионе цифровой салон связи с уникальным сервисом.

Цифровая точка продаж стала доступна для всех желающих в современном торговом центре Fjord Plaza на улице Завеличенской, 23.

Создание инновационного салона обусловлено запросами жителей Псковской области. Все больше пользователей переходят в цифровой формат общения. Поэтому в Tele2 сделали так, чтобы каждый мог выбирать: общаться с продавцом или делать свой выбор самостоятельно с помощью цифровой витрины.

Здесь покупатели могут не только с комфортом приобрести смартфоны популярных марок, а еще выбрать красивый номер, узнать зоны покрытия мобильного оператора, а также оставить заявку на перенос старого номера в Tele2.

Посетители салона также смогут сами настроить свой тариф, добавив пакеты минут или интернета. А актуальная информация о новых тарифах обновляется на электронном баннере около кассы, где в любой момент вам готов помочь консультант.

Кроме этого, абонентам доступен сервис доставки. За прошедший год продажи через онлайн-канал выросли в 5 раз. Товары теперь доставят не только по Пскову, но ещё и в 23 населенных пункта региона.

Помимо расширения зоны доставки, Tele2 расширяет географию отдаленных деревень, в которых появилась связь в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Это населенные пункты Плессы, Шилово, Жадрицы, Стехново, Дубровы, Руново, Макушино, Погорелка, Лещихино, Ротово, Кошелевицы и Линово.

Несмотря на то, что взаимодействие клиента с оператором становится все более цифровым, в Tele2 не забывают про человечный подход к абоненту. В службе личной поддержки вместе с вами шаг за шагом решают вопросы, помогая с комфортом пользоваться лучшим качеством связи.

«Устойчивость бизнеса напрямую зависит от счастья клиента», – считает директор псковского филиала компании Сергей Мартынов, – Tele2 уже несколько лет лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Удобные тарифы с лучшим соотношением цены и качества, надежная связь и отличное обслуживание – вот те точки опоры бизнеса, которые позволяют нам оставаться любимым оператором для своих клиентов».

Сеть 4G Tele2 в Псковской области увеличена за 2021 год на 20%. Компания вкладывается в развитие связи не только в Пскове, но и в области. При этом, по данным экспертов из TelecomDaily, Tele2 заняла первое место по темпам строительства базовых станций в России по итогам 2021 года. А это значит, что у оператора самая молодая сеть с высоким запасом прочности.