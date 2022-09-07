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Общество

Производители курятины будут инициировать отмену права дачников разводить кур

«Росптицесоюз», объединяющий производителей мяса кур и яиц, планирует инициировать поправки в закон, разрешающий разведение кур на дачных участках, которые ограничат такую возможность; производители опасаются распространения болезней птиц, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора союза Галину Бобылеву.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство о садоводстве и огородничестве. По нему допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы (кур) и кроликов.

«Мы готовим обращение по внесению поправок в закон, мы против такой возможности у владельцев дач, так как это создает дополнительные риски по распространению гриппа птиц», - сказала Бобылева, не уточнив сроки представления поправок в закон.

Она добавила, что в России нет дефицита продукции, поэтому особой нужды заниматься на подворье разведением птицы нет.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд, с тем, чтобы ограничить такую возможность. 

 

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