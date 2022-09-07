Двух псковичей задержали за кражу велосипедов

17:44, 07 сентября 2022, ПАИ

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Две кражи велосипедов раскрыли сотрудники полиции в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что из подъезда жилого дома на Рижском проспекте украли велосипед «Активел». Сотрудники ведомства установили подозреваемого в хищении, им оказался 32-летний пскович. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

Кроме того, велосипед «Аист» украли у 69-летнего жителя Пскова. Транспорт стоял возле сарая у дома на улице Аллейной. В ходе следствия полицейские установили подозреваемого, им оказался 49-летний мужчина. При обыске велосипед изъяли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.