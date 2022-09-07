Турчак назвал правильную дату для проведения в Донбассе голосования по вхождению в РФ

17:36, 07 сентября 2022, ПАИ

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Правильно провести референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях 4 ноября», - заявил Андрей Турчак 7 сентября.

Турчак также добавил, что Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, смогут вернуться «в родную гавань», передаёт «Лента.ру».

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области заявлял, что регион решил взять паузу в проведении референдума. По его словам, местные власти пошли на этот шаг из-за ситуации с безопасностью. «Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — сказал он.