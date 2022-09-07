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Политика

Россиянам объяснили причину повышения стоимости шенгена

Теперь для россиян стоимость шенгенской визы обходится вместо 35 евро – 80 евро. Таким образом европейские страны хотят компенсировать потерю в количестве приезжающих. Такое мнение в беседе с ИА «Известия» выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Здесь они не забыли о своем кармане, ведь будет меньше виз, и за счет повышения стоимости они хотят компенсировать вот эту потерю в количестве приезжающих», - сказал он.

Сенатор отметил, что таким образом европейские страны не смогут наказать Россию, а сделают только хуже себе.

«Я думаю, что мы тоже сделаем большие проблемы при посещении нашей страны. У многих европейцев здесь бизнес, многие часто приезжают в РФ с туристическими целями. <…> Думаю, ответ с нашей стороны последует и МИД сделает это достаточно быстро», - сказал Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной отставке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что входящие в Евросоюз государства кроме прочего получат право отказывать в визе россиянам, которые могут угрожать безопасности этих стран, передают «Известия».

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