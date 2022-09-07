Новые штрафы за жестокое обращение с животными появятся в России

18:02, 07 сентября 2022, ПАИ

Новые штрафы за жестокое обращение с животными появятся в России, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Буратова.

«Осенью мы будем очень серьёзно править Кодекс об административных правонарушениях. Появится целый ряд новых составов правонарушений, которых раньше не было. Появятся штрафы за выброшенных питомцев — до тридцати тысяч они будут составлять. Появятся штрафы за покусы, то есть, если твоё животное покусало кого-то, штрафы будут составлять до двухсот тысяч рублей», — сообщил депутат Госдумы.

По его словам, также в России, в дополнение к имеющейся уголовной статье, введут административную ответственность за жестокое обращение с животными. Штрафы по данной статье будут до ста тысяч рублей. «Это для того, чтобы от ответственности не уходили малолетние правонарушители, которые сегодня не попадают под действие Уголовного кодекса и те, кто не убил, не расчленил, а ударил, пнул и так далее», — отметил Бурматов.

Также будет введена ответственность для чиновников, которые не соблюдают закон об ответственном обращении с животными (их ждут штрафы до двухсот тысяч рублей). Депутат Госдумы добавил, что дополнительно будет введена ответственность для людей, которые содержать животных, запрещённых к содержанию.