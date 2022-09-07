Один человек погиб, двое госпитализированы в результате ДТП
На 271 км трассы Р-23 Псков-Санкт-Петербург у деревни Подборовье произошло столкновение фуры и автомобиля LADA Granta.
Прибывшие на место спасатели деблокировали людей из автомобиля LADA Granta.
В результате ДТП в легковом автомобиле один человек погиб, двое госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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