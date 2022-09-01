Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове к концу ноября

19:07, 07 сентября 2022, ПАИ

Еще четыре междворовых проезда будут отремонтированы до конца ноября. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Об этом сообщил в Telegram-канале Борис Елкин.



В список вошли проезды, которые собрали наибольшее количество обращений псковичей:

от улицы Гражданской до дома № 11б,

у дома № 39 по Октябрьскому проспекту,

у домов №№ 44, 46,48 по улице Рокоссовского,

от дома № 6 до дома № 10 по улице А. Алехина.



«По всем адресам будет заменено асфальтобетонное покрытие. На улицах Гражданской и А. Алехина также установят новый бортовой камень, а на улице Гражданской дополнительно приведут в порядок тротуар», – заверил Борис Елкин.