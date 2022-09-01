Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове к концу ноября
Еще четыре междворовых проезда будут отремонтированы до конца ноября. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Об этом сообщил в Telegram-канале Борис Елкин.
В список вошли проезды, которые собрали наибольшее количество обращений псковичей:
- от улицы Гражданской до дома № 11б,
- у дома № 39 по Октябрьскому проспекту,
- у домов №№ 44, 46,48 по улице Рокоссовского,
- от дома № 6 до дома № 10 по улице А. Алехина.
«По всем адресам будет заменено асфальтобетонное покрытие. На улицах Гражданской и А. Алехина также установят новый бортовой камень, а на улице Гражданской дополнительно приведут в порядок тротуар», – заверил Борис Елкин.
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