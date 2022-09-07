В Пушкиногорском районе произошло крупное ДТП
В Пушкиногорском районе у деревни Ременниково произошло столкновение автомобилей ГАЗель, УАЗ и фуры.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль марки УАЗ, в результате чего УАЗ допустил столкновение с фурой.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ. Помощь оказана на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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