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Наталья Овсяница и Адриян Осенний наступили по народному календарю

8 сентября отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии, на берегу Мраморного моря, сообщает calend.ru. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.

В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты самым жестоким пыткам. Адриан поразился, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о Боге. В конце концов, он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре Адриана предали лютым мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие Небесное.

С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян (Адриан) — в горшке толокно», — приговаривали за обедом. Запивали кушанья овсяным же киселем на бруснике.

Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой (Фото: elen_studio, по лицензии Shutterstock.com)
Угощение в этот день доставалось также лошадям: им насыпали овса вдоволь. При этом к овсу относились уважительно, помнили: «Не кони везут, овес везет»; «У сытого коня восемь ног»; «Не погоняй кнутом, погоняй мешком».

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи».

Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

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