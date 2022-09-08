Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября

08:00, 08 сентября 2022, ПАИ

Международный день солидарности журналистов, отмечаемый ежегодно 8 сентября, учрежден в 1958 году в Бухаресте, на конгрессе международной организации журналистов, сообщает calend.ru. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты Дня послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он начал интересоваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован гестапо.

Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

В конце XX века на очередной конференции ООН 8 сентября было названо Международным днём солидарности журналистов. Этот день является не просто очередным профессиональным праздником, но и днём, когда все журналисты могут ощутить свое единение, солидарность.