Российские финансисты отмечают профессиональный праздник

08:44, 08 сентября 2022, ПАИ

8 сентября в России свой профессиональный праздник — День финансиста — отмечают работники финансовых органов, сообщает calend.ru.

Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

Минфин — одно из старейших учреждений России, которое в 2022 году отметило свое 220-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.

Еще в первой половине XIX века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».

Именно финансовые работники в полной мере ответственны за «защиту финансов». По основному определению, финансист — это специалист, ведущий крупные денежные операции на легитимной основе, другими словами, на законной основе.