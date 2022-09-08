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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами

Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные, сообщает РИА Новости.

У телефона появится керамическая защита экрана, улучшатся возможности пыле- и влагозащиты, сообщили на презентации. Увеличен и объем батареи, а в модели 14 Plus, которая пришла на замену версии mini, обещают самый мощный аккумулятор в линейке. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.

Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны в пяти цветах. В аппаратах для американского рынка не будет разъема для сим-карты, телефон будет использовать виртуальную eSIM, сообщили на презентации. В США и Канаде телефоны будут оснащены возможностями спутниковой связи для экстренных звонков.

В линейке Pro - диагональ экрана та же, 6,1 и 6,7 дюйма, - пропадет так называемая «челка» для фронтальной камеры, вместе с динамиком она будет размещена в пространстве, уменьшенном на 30%, не соединяющемся с верхней частью телефона и чувствительном для нажатий, после которых на дисплей будет выводиться дополнительная информация, сообщили на презентации.

Apple представил и другие новые продукты. В частности, три модели Apple Watch - 8, второе поколение SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.

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