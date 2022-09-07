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Елена Жгут: Пока предпосылок к включению отопления в Пскове нет

Фото: ПАИ

Отопление в Пскове и области могут включить в ближайшее время. В эфире псковской радиостанции «7Небо» побывала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут. 

«Насколько пораньше включат отопление, сложно сказать. Ориентир – среднесуточная температура. Если она в течение пяти дней ниже +8 С, то в дома подаётся тепло. С начала сентября «ниже +8» температура была лишь 4-го сентября. Один день. Поэтому пока предпосылок к включению отопления нет.

Администрация города будет ориентироваться на следующие даты: 15 сентября тепло подадим в социальные учреждения (больницы, школы, детские сады), а 19 сентября – в жилые дома.

Если температура понизится, сделаем это раньше. Но жильцы могут писать заявки на подключение дома в любое время. Дома бывают разные: какие-то хорошо держат тепло, какие-то – меньше», прокомментировала ситуацию замглавы.

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