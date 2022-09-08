Пожарные ликвидируют возгорание дома в Пскове
Пожарные ликвидируют возгорание нежилого дома, расположенного на пересечении улиц Киселева и Коммунальная в Пскове.
Пострадавших нет. Идёт тушение пожара.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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