В Пустошке объявился охотник за детскими колясками

07:38, 08 сентября 2022, ПАИ

В Пустошке объявился охотник за детскими колясками, сообщают местные жители в группах «Подслушано в г. Пустошка» и «Пустошка» в соцсети «ВКонтакте». Пустошане пишут о массовой порче детских колясок.



«У меня портят коляску не единожды. Выливают воду в люльку и режут верх. В городе орудует какая-то сволочь. Я написала заявление в полицию!» - предупредила Наталья Синицына.

«Тоже самое в нашем подъезде, Октябрьская 53/28. Только попадись мне», - отреагировал другой житель Пустошки.



«Обращаюсь к твари или тварям, которые в ночь с воскресенья на понедельник изрезал в подъезде дома 38 по улице Литвиненко детскую коляску. Если это выражение претензии лично ко мне, просьба выразить мне ее в лицо. А если просто руки некуда приложить, зайдите на любой порноресурс, вреда меньше будет и руки при деле будут», - рекомендует Елена Ложкина.